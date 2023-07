16 POTRAVÍN PRE ZDRAVÝ MOZOG: Vyhnite sa pribúdajúcim chorobám s tipmi známeho doktora Krauseho

Kovid je sviňa. Prehodila logopedička môjho syna, decentná, vzdelaná a jemná žena, na margo zdravotných komplikácií, ktoré korona spustila v jej okolí. Aj v mojom... vo vašom? Náš mozog je počítač, ale takisto citlivý, a na vírusové ochorenia obzvlášť. Opatrujme si ho, ako sa dá, aj DOBRÝM JEDLOM.

„Na ráno odporúčam najmä potraviny s bielkovinami, ktoré vám dodajú energiu a silu na celý deň, pretože v ňom zvyšujú tvorbu dopamínu, hormónu spokojnosti,“ hovorí v rozhovore pre Dobré jedlo uznávaný neuropsychológ Robert Krause, ktorého aj na Instagramesleduje čoraz viac ľudí. Ďalší dôkaz, že dnes oveľa intenzívnejšie premýšľame o svojom duševnom zdraví.

Perfektné je, že si tiež uvedomujeme, ako veľmi naň vplýva fyzická kondička a ako zákonite to celé súvisí s jedlom. A preto rada odborníkov, že nedostatok dopamínu (ktorý môže za únavu, vyčerpanie, depresie a iné duševné choroby, ktorých po kovide pribúda väčšmi ako doteraz) si môžeme pravidelne doplniť bežnými potravinami zo špajzy, je ďalšia SUPER SPRÁVA! Podľa doktora Krauseho sú to TIE, ktoré nájdete v GALÉRII na konci článku.

Čoraz viac sa zaujímame o to, čo jeme. Aj články na našom webe o vplyve stravy na celkové zdravie sú klikanejšie. Čím to je?

Prišli sme na to, že je to vhodný spôsob, ako zlepšiť kvalitu telesného aj duševného zdravia. No pozor, môže to byť tiež rizikové, napríklad, keď človek až obsedantne sleduje príjem kalórií.

Čučoriedky sú najzdravšie ovocie pre mozog. Vedeli ste? Zdroj: Shutterstock

Veľa googlime o tom, ktoré potraviny zlepšujú náladu, pamäť, spánok. Máte svojich favoritov?

Vlašské orechy pre ich omega-3 mastné kyseliny, kakao, ktoré podporuje produkciu sérotonínu a endorfínu, a tiež kokos s pozitívnym účinkom na mozgové tkanivá. Z ovocia najmä jablká nabité antioxidantmi a čučoriedky, ktoré podporujú činnosť mozgu aj pamäť. U nás doma takisto preferujeme kuracie mäso, vajcia, jahňacinu a lososa pre ich omega-3 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú fungovaniu ľudského mozgu.