Prekonala všetky ZELENINY: Nenápadná ŽERUCHA je najzdravšia potravina na svete

Tato rastlinka s ostrou a pikantnou chuťou sa pestovala dávno v minulosti, ale medzi superpotraviny sa dostala relatívne nedávno. A čo o nej určite neviete, svojimi úžasnými benefitmi porazila všetky zeleniny na svete.

Americkí vedci z William Paterson University v New Jersey nedávno analyzovali a porovnávali 41 rôznych druhov ovocia a zeleniny, aby určili potravinu s najväčším obsahom živín. Výsledky možno prekvapia. Za nesporného lídra bola korunovaná skromná a nenápadná rastlinka, píše portál Zdravie.

Na každých 100 kalórií dosiahla žerucha v rebríčku úctyhodných 100 % odporúčanej dennej dávky 17 základných živín, ktoré by mali potraviny obsahovať, infotmuje portál zdravie.pluska.sk. Žiadna iná potravina sa tomu nevyrovnala. Táto nenápadná rastlina dokonca prekonala aj také vychvaľované bomby vitamínu C, ako sú citróny alebo paprika. Len 100 g tejto žeruchy stačí na pokrytie väčšiny dennej potreby vitamínu C.

Okrem veľkého množstva vitamínu C obsahuje táto výnimočná rastlina aj veľké množstvo železa, vápnika, draslíka, vitamínu K, antioxidantov a horčíka. Je teda nielen prospešná pre naše kosti a svaly, ale aj skutočným posilňovačom mozgu. Jej éterické oleje majú tiež účinok na zmiernenie kašľa pri prechladnutí a antioxidanty pomáhajú znižovať riziko vzniku rakoviny. Okrem toho má vraj aj detoxikačné, krv čistiace a tráviace účinky.

Najzdravšia potravina sveta

Je nielen zdravá, ale jednoduchá aj na pestovanie. Žeruchu môžete mať v záhrade, ale i na balkóne. Bude sa jej dariť kdekoľvek a nevyžaduje si ani úsilie či financie. Nie je náročná, ale má rada vlhkosť, preto by jej pôda nemala vysychať. Pokiaľ ju plánujete vysadiť, má rada čiastočný tieň, ale je prispôsobivá.

Žerucha a iné potraviny

Hoci bola žerucha označená za najzdravšiu potravinu na svete, neznamená to, že aj iné druhy ovocia a zeleniny nie sú pre naše zdravie cenné. Štúdia sa uskutočnila podľa prísnych kritérií a do zoznamu sa dostalo napríklad len sedem druhov ovocia.

Na najvyšších priečkach rebríčka sa umiestnili napríklad čínska kapusta, ktorá získala 91.99 bodov, mangold s 89.27 bodmi, červenárepa získala 87.08 boda, špenát 86.43 boda. Nasledovala čakanka, listový šalát, petržlen, rímsky šalát a kel. Prvé ovocie v rebríčku sa objavilo až na 28. mieste a bol to citrón. Medzi ďalšie najzdravšie ovocia sveta patria jahody, pomaranč, limetka, grapefruit či černice.

To, že sa do rebríčka nedostalo iné ovocie či zelenina neznamená, že nie sú zdravé. Do rebríčka sa dostalo len 41 potravín a museli splniť veľmi prísne kritériá.

