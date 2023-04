CHREN vás v kuchyni prekvapí: Dajte mu šancu v týchto JEDLÁCH

Milujeme to, ako štípe a naženie slzy do očí. Nakladať si ho „iba“ raz za rok k veľkonočnej šunke by bol hriech – píšeme si konečne za uši. Pridáte sa?

Pečené zemiaky s rozbifom a chrenovou tatárskou Zdroj: Dobré jedlo/Laura Witteková 4 PORCIE, PRÍPRAVA 20 MINÚT, VARENIE 30 MINÚT Potrebujete: 1 kg nových zemiakov

5 vetvičiek majoránu

3 kyslé uhorky + nálev

8 lyžíc majonézy

1 lyžičku chrenovej pasty

200 g hnedých šampiňónov

1 zväzok jarnej cibuľky

250 g hovädzieho rozbifu (roštenky)

soľ, mleté čierne korenie

soľ, mleté čierne korenie

maslo, olej

POSTUP Zemiaky umyte a varte vo vriacej vode asi 20 minút. Majorán opláchnite, osušte a natrhajte lístky. Uhorky nakrájajte na malé kocky. V miske zmiešajte majonézu, uhorky, 1 lyžicu nálevu z uhoriek, 1 lyžičku nasekaného majoránu a chren. Dochuťte soľou a korením. Huby očistite a nakrájajte. Jarnú cibuľku očistite a nakrájajte na kolieska. Zemiaky zlejte a nakrájajte na polovice alebo hrubšie plátky. Na panvici rozhorúčte maslo, pridajte huby, chvíľu opekajte a vsypte zemiaky. Spolu opekajte asi 10 minút. Krátko pred koncom pridajte cibuľku a dochuťte soľou a korením. Mäso osušte papierovou utierkou, potrite z oboch strán olejom a opekajte na grilovacej panvici asi 5 minút z oboch strán. Vyberte, zabaľte do alobalu a nechajte 10 minút odležať. Potom nakrájajte na tenké plátky a podávajte so zemiakmi a s tatárskou.