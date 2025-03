Jemná roláda s banánovým cestom: Ten pravý dezert na oslavu!

Mária Abrahámová redaktorka magazínu Dobré jedlo Veronika Kollárová redaktorka magazínu Dobré jedlo

Možno ste doteraz vkladali banán do plnky v roláde, no v tomto recepte ho cukrárka Veronika dala do cesta. Výsledok je veľmi zaujímavý, veď ochutnajte!

