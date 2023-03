Slovenské reštaurácie neovládajú tento ZÁKLADNÝ RECEPT: Šéfkuchár zo šou Na nože vás ho naučí

V šou Na nože, ktorú každú stredu vysiela Televízia Markíza, sa skúsený šéfkuchár Martin Novák snaží pomôcť slovenským reštauráciám. Vo videu sa s nami podelil o recept, ktorý napriek svojej jednoduchosti robí problém mnohým slovenským profi kuchárom.

S reláciou Na nože ste prešli už viacero reštaurácií a ochutnali mnoho jedál. Čo považujete momentálne za najväčšiu slabinu slovenských reštaurácií?

Po pandémii chýba dobrý personál. Generácia dobrých kuchárov a čašníkov odišla z gastra do iného segmentu a je to cítiť. Reštauráciu robí hlavne dobrý kuchár a dobrý čašník – aby sa zákazník cítil dobre. Ľudia častokrát nie sú kvalitní a tak to aj vyzerá. V jednom podniku bol personál dokonca podgurážený alkoholom.



Čo bola najväčšia katastrofa, akú vám počas šou naservírovali?

V jednej reštaurácii som si dal klasiku – Gordon blue. K tomu som dostal hrášok a kukuricu z konzervy, pol ryža a pol hranolky... Mäso bolo extrémne suché, nedalo sa to jesť. Šiel som do kuchyne zistiť, kde sa stala chyba a tam vysvitlo, že kuchár dal svojmu rezňu ranu istoty – okrem toho, že ho vysmažil, zohrial ho aj dve minúty v mikrovlnke.



Čo je najväčším problémom slovenských kuchárov?

Niektorým kuchárom chýbajú zručnosti, iní to nerobia ako vášeň, ale len ako robotu a vravia si, veď človek zje. Mnohým kuchárom chýba predstavivosť, ako pracovať s jednotlivými surovinami. A pritom stačí začať variť srdcom a nebrať to ako robotu. Aj v obyčajnej reštaurácii sa dá s jedlom pohrať.

Dobrá rada Martina Nováka:

Častou chybou kuchárov je, že cézar šalát pripravujú zo surovín, ktoré majú po ruke a používajú kupované dresingy, ktoré sa na ten pravý ani nepodobajú. Do cézaru patrí výhradne rímsky šalát a príprava domáceho dresingu nie je žiadna veda a tá chuť stojí za to.

Cézar šalát

Počet porcií 1, príprava 10 minút, varenie 10 minút

Potrebujete:

100 g rímskeho šalátu

100 g kuracích pŕs

40 g slaniny nakrájanej na plátky

1 vajce

pečivo na krutóny

olivový olej na opečenie mäsa

hobliny parmezánu na ozdobu

morská soľ, mleté čierne korenie

Na dresing:

20 g žĺtkov

7 g oleja

6 g kapár

10 g ančovičiek

15 g dijonskej horčice

20 g parmezánu

soľ, mleté čierne korenie

POSTUP:

Kuracie prsia nakrájajte na plátky a opečte na rozhorúčenej panvici s trochou olivového oleja. Dochuťte soľou a mletým čiernym korením. Mäso opekajte do zlatista, aby nebolo suché. Vajce uvarte na tvrdo. Plátky slaniny opečte na panvici do chrumkava, rovnako aj pečivo na krutóny. Pripravte dresing: zmiešajte všetky suroviny na dresing, podľa chuti osoľte a okoreňte. Rímsky šalát zľahka obaľte v dresingu, dávajte pozor, aby sa vám nepolámali listy. Na tanier poukladajte šalát, vajce na tvrdo, slaninové čipsy, plátky opečeného mäsa a posypte hoblinami parmezánu.

