Najdokonalejšia TORTA zo Sladkej výzvy na letnú párty: Chutí po HVIEZDNOM miešanom drinku

Preobliecť letný miešaný drink do torty sa vyzývateľke Kataríne Gaburovej z @katty_cakes_candybar podarilo dokonale. V júlovej Sladkej výzve ste piekli tortu so šumivým vínom a svetoznámym horkosladkým oranžovým nápojom. Že ste o nej ani nepočuli? Tak nech sa páči – bude to hviezda vašej párty!

LETNÁ ROZMARNÁ TORTA od @katty_cakes_candybar Pozvánka na lákavé pohostenie. Zdroj: Dobré jedlo/Ivana Brtvová 10 PORCIÍ, PRÍPRAVA 60 MINÚT, PEČENIE 30 MINÚT + 4 HODINY CHLADENIE Potrebujete: Na korpus: 4 vajcia

170 g krupicového cukru

10 lyžíc Prosecca

pomarančovú kôru (podľa chuti)

170 g hladkej múky

pol balíčka kypriaceho prášku

tuk na vymastenie a múka na vysypanie formy Na poliatie korpusu: pomarančovú šťavu (podľa chuti)

Aperol (podľa chuti)

Prosecco (podľa chuti) Na krém: 400 g bielej čokolády

250 ml smotany na šľahanie

1,5 kg mascarpone Ešte budete potrebovať: pomarančový džem

oranžové potravinárske farbivo POSTUP je na ďalšej strane >>>