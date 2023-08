Možno máte pocit, že političky nevaria. Opak je však pravdou. Nakuknite do kuchýň niekoľkých z nich.

Vladimíra Marcinková, SAS

Vladimíra Marcinková s rodinou Zdroj: Anna Tomiš

Rodina Vladimíry Marcinkovej sa pred pár mesiacmi rozrástla o štvrtého člena, no ešte predtým stihli sťahovanie. Väčší byt poskytol, samozrejme, aj väčšiu kuchyňu a v nej si pani domáca dopriala krásny dubový stôl so sedením. Celá miestnosť pôsobí vzdušným dojmom, za čo vďačí aj tvaru kuchynskej linky, informuje portál Lepšie bývanie. Prispôsobená rohu, do ktorého je zasadená, ťaží z prirodzeného svetla a biela farba krásne vyniká. Minimalistický dizajn bez úchytiek zapadá do štýlu celého interiéru.

Kuchyňa u Vladimíry Marcinkovej. Zdroj: Norbert Skaličan

