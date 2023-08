Známa česká herečka hodovala v Bratislave: Žiadne nablýskané reštaurácie, ale stánok s...

Klára Issová je česká herečka, ktorá sa pravidlene objavuje aj v slovenských filmoch. Len nedávno strávila tri mesiace v Bratislave.

Za taký dlhý čas v hlavnom meste stihla sympatická herečka spoznať nielen mnohé gastro prevádzky, ale nakupovať chodila aj do tržnice na "miletičke".

Klára si Bratislavu obľúbila a premenovala ju na Bratis-love. Svoje chodenie po meste popísala na svojom Instagrame takto: "Rada chodím, cestou drmolím texty, ovoniam všetky kvety, prídem na trh, kúpim špargl’u a ovčiu bryndzu a zas mašírujem domov sa učiť…Malé radosti sú veľké radosti."

Čítajte viac MICHAELA ČOBEJOVÁ má nádhernú kuchyňu: Pripravila nám v nej výborné BRYNDZOVÉ PIROHY!

A viete, v čom budete môcť zakrátko Kláru vidieť? V Bratislave natáčala adaptáciu úspešnej francúzskej série Vytoč môjho agenta o kastingovej agentúre. V hviezdnom česko-slovenské obsadení hrá Klára samu seba, teda herečku, divákov zavedie do málo poznaného zákulisia kastingovej agentúry, kde ich prekvapia mnohé úskalia hereckého remesla.

Keď si Klára našla popri natáčaní trochu voľného času, so štábom si dali stretko. Nie v nejakej reštaurácii, ale pri stánku s langošmi na sídlisku. Znie to trochu záludne, ale @petrzalskelangose nie sú len také obyčajné langoše. Ich meno má cveng a nečudo, že Kláre hodovanie pri zastávke autobusu chutilo a kvôli langošu s bryndzou by sa sem hocikedy vrátila. Aktuálne sú už langoše na novom mieste. Zo sídliska neodišli, ale presťahovali sa do Slnečníc.

