Úžasne lahodná PANNA COTTA: Bez laktózy, aj s pečenými broskyňami

Obľúbený smotanový dezert pripravíte z klasickej mliečnej, ale aj z bezlaktózovej kokosovej smotany. Máme recepty na obe verzie! Ovocie zvoľte podľa chuti a sezóny.

Smotanová lahôdka panna cotta patrí k najobľúbenejším a najvariabilnejším cukrárskym kúskom. Môžete ju pripraviť aj rôzne farebne vrstvenú v pohári, alebo ju vyklopiť na dezertný tanierik a ozdobiť. Najťažšie z celého procesu jej prípravy je vydržať pár hodín, kým v chladničke dobre stuhne.

Kokosová panna cotta (bez laktózy)

4 porcie, príprava 15 minút + tuhnutie

Panna cotta s drobným ovocím Zdroj: Shutterstock

POTREBUJETE:

250 ml kokosového mlieka

250 ml kokosovej smotany

2 lyžice vanilkového cukru

dreň z polovice vanilkového struku

4 plátky želatíny

Na ovocnú omáčku:

300 g čerstvého alebo mrazeného drobného ovocia

2 lyžice kokosového cukru

2 lyžice kryštálového cukru

1 lyžička škrobu

POSTUP:

1. Kokosové mlieko a smotanu, dve lyžice cukru a dreň z vanilkového struku zohrejte v hrnci tesne pod bod varu. Nevarte!

2. Pridajte napučanú plátkovú želatínu (podľa návodu na obale), premiešajte metličkou a preceďte do misiek alebo do formičiek vypláchnutých studenou vodou. Do každej môžete vhodiť aj trocha drobného ovocia. V chladničke nechajte najlepšie cez noc vychladnúť.

3. Pripravte omáčku: Cukry nechajte v hrnci zľahka skaramelizovať, pridajte ovocie a varte, kým sa nevyparí tekutina. Vmiešajte škrob rozmiešaný v troche vody. Stuhnutú panna cottu vyklopte na tanieriky a polejte omáčkou.

