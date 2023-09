Každý deň nevedomky konzumujeme potraviny, ktoré škodia nášmu pankreasu. Ak to robíme dlho a systematicky, môže to viesť až k tomu, že si privodíme ochorenia ako pankreatitída, chronický zápal pankreasu, rakovina alebo cukrovka.

Náš pankreas je dlhý asi 15 cm a nachádza sa v hornej časti brucha za žalúdkom. K jeho hlavným funkciám patrí produkcia tráviacich enzýmov, ktoré pomáhajú rozkladať potravu v tenkom čreve a tráviť cukry, tuky aj bielkoviny. Okrem toho produkuje inzulín, hormón kľúčový pre reguláciu hladiny cukru v krvi. Nedostatočná produkcia inzulínu môže viesť k cukrovke. Ďalej produkuje glukagón, ktorý má opačný účinok ako inzulín, pretože zvyšuje hladinu cukru v krvi. Keď je hladina cukru v krvi príliš nízka, glukagón pomáha uvoľňovať zásoby cukru z pečene. A nakoniec produkuje tráviace enzýmy, ktoré sú nevyhnutné pre správnu tráviacu funkciu.

Najprv si povedzme, čo pankreasu rozhodne robí dobre a mali by sme to jesť denne - ovocie a zeleninu bohaté na vlákninu. Sú prospešné, pretože spomaľujú prechod cukru do krvi, a tým zabraňujú náhlemu zvýšeniu hladiny cukru v krvi. Tým sa šetrí aj práca pankreasu, radí portál Zdravie.

A čo by sme rozhodne nemali jesť denne, dokonca ani viackrát týždenne? Tieto úplne bežné a obľúbené potraviny >>>