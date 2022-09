ŠNICEĽ, ten z Viedne, má svoje pravidlá: VIETE, ako ho treba pripraviť?

Viedenský rezeň je kráľ medzi rezňami. Aby ste ho vedeli pripraviť, máme tu nielen recept, samozrejme aj na šalát, ale aj mnoho dobrých rád, aby ste to zvládli ako profíci.

Pravý viedenský šniceľ

Zdroj: Dobré jedlo/Natália Jablonková

Tradičný viedenský rezeň sa vypráža v bravčovej masti, ale moderné gazdinky dávajú prednosť rastlinným olejom. Vrcholom rezňového umenia sú suché rezne. Presnejšie povedané, výsledný produkt vyprážania nesmie byť nasiaknutý tukom. Viedenské gazdinky hovoria, že na správne pripravený rezeň si môžete pokojne sadnúť a nezamastíte sa. V klasickom podaní sa podáva so zemiakovým šalátom a kúskom citróna.

Rezeň sa pripravuje z teľacieho stehna, ktoré sa krája krížom cez vlákna. Obaľuje sa v klasickom trojobale z múky, vajca a zo strúhanky. Bravčový rezeň tiež výborne chutí, nárok na označenie viedenský, má však len ten teľací.

Na celý tanier

Rezne veľké ako tanier sa podaria, ak priečne rozrežete hrubšie plátky mäsa na dva tenšie, no nedorežete ich úplne do konca. Na konci ich necháte spojené a otvoríte ich do tzv. motýlika. Motýlí chrbát pri naklepávaní úplne zmizne.

