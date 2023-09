Chcete schudnúť a ako prvé škrtáte z jedálneho lístka sacharidy? Chyba! Pozrite sa, ako

Prečo ich nezavrhnúť?

Sacharidy sú hybná sila našej energie. Ak zanevriete na všetky sacharidy, budete mať nízku hladinu cukru v krvi, budete sa cítiť unavená a môžete dokonca zažívať závraty. Aby ste týmto nepríjemným pocitom predišli, automaticky siahnete po nezdravých snackoch, píše portál Nový Čas pre ženy.

Prepotrebná vláknina

Druhým veľkým problémom pri vyškrtnutí sacharidov z jedálneho lístka je, že keď nebudete jesť dostatok celozrnných potravín, bude priam nemožné dostať potrebné množstvo vlákniny do svojho jedálnička. Vláknina je pritom základom pre zdravé trávenie a redukuje riziko vzniku rakoviny čriev. Denne by sme mali dostať do tela 30 gramov vlákniny.

