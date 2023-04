Aj vy MILUJETE paradajky? TOTO sú ich zázračné účinky! Dokonca aj...

Vedeli ste, že paradajky majú omladzujúci efekt a ich benefitov je ešte viac?

Paradajky majú nízky obsah kalórií a cukru, sú bohaté na vlákninu, vitamíny, minerály a antioxidanty, píše portál Zdravie. Obsahujú len 18 kalórií na 100 g, takže sú skutočne veľmi nízkokalorickou potravinou.

Zoštíhľujúca zelenina

Aj z nich schudnete. Zdroj: Shutterstock

To ich nepopierateľne radí medzi zoštíhľujúcu zeleninu, o ktorú by bola škoda sa pri pripraviť. Ak ale chcete schudnúť, dávajte si pozor na niektoré "odľahčené" recepty, ktoré nie sú až také ľahké. Napríklad známa kombinácia paradajka plus mozzarella poliata olivovým olejom, alebo paradajky plnené údeninou. Ako je najlepšie konzumovať paradajky?