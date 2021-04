5x ZDRAVÁ DESIATA: Stavíme sa, že vaši drobci ju zhltnú už cez prvú prestávku! (RECEPTY)

Vedeli ste, že keď majú dievčatá priemerne desať a chlapci jedenásť rokov, sú v rastovom špurte? Asi je vám jasné, že okrem génov, vonkajšieho prostredia, napríklad denného svetla, rozhoduje o tom, ako veľmi narastú, práve ich výživa. Schválne, tušíte, čo všetko dnes „zošrotovali“ tie vaše?

Stres zo školy, z hádok medzi rodičmi, z nenaplnených kamarátstiev alebo prvých lások deti často zajedajú. Sladkými tyčinkami, hranolčekmi z najbližšieho fastfoodu alebo si objednajú pizzu z vreckového, keď to už dokážu. Ak sa, nedajbože, aj málo hýbu, nerobia žiaden šport, ale visia na mobile a tablete, čoskoro to na nich bude vidieť. A čo je ešte oveľa horšie, detská obezita môže prejsť do celoživotnej. Britskí vedci z University College of London, ktorí štyri roky sledovali vyše 6-tisíc detí vo veku 11 až 15 rokov, dokonca, tvrdia, že absolútne kľúčový je vek 11 rokov. Obézni jedenásťroční adolescenti sa s kilami navyše budú pravdepodobne moriť po celý svoj život. Dobre vedieť. Čo poviete?

