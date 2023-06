Nové zemiaky oškrabte a umyte, nakrájajte na menšie kúsky a uvarte spolu s malou ošúpanou cibuľou, so strúčikmi cesnaku a s bobkovým listom v osolenej vode. Uvarené zemiaky sceďte a vo väčšej mise ich krátko premiešajte s časťou zálievky.

krok

Fazuľové struky očistite od stoniek a dajte do vriacej osolenej vody. Povarte do zmäknutia asi 4 minúty. Vyberte ich a rýchlo ochlaďte v studenej vode. Struky pozdĺžne rozpoľte a nakrájajte na menšie kúsky. Prepeličie vajíčka vložte do vriacej vody a varte 2 minúty a 20 sekúnd. Vyberte z hrnca a rýchlo schlaďte v studenej vode. Reďkovky očistite, umyte a nakrájajte na menšie kúsky, cibuľu ošúpte a nakrájajte na tenké pásiky.