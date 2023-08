Čo z bohatej úrody BYLINIEK? Voňavé MASLO i ZMESY NA VARENIE sú úžasné!

Tešíte sa bohatej úrode byliniek? Zužitkujte ich do varenia v podobe rôznych druhov bylinkového masla a voňavých zmesí.

1. Bouquet garni

Zväzok byliniek sa vkladá do polievky či omáčky, v ktorej sa varí a nakoniec sa z nej celý aj vyberie. Voňavú kytičku do polievky si vyrobíte z týchto byliniek: tymian, bobkový list, petržlen a rozmarín, radí portál Záhradkár.

Tieto bylinky potrebujete na prípravu bouquet garni. Zdroj: archív Záhradkár

2. Provensalská zmes

Používa sa do mäsových i rybacích jedál a do známeho francúzskeho jedla ratatouille. Patria do nej tieto bylinky: bazalka, estragón, tymian, oregano, rozmarín, saturejka a majorán.

Bylinky na provensálsku zmes. Zdroj: archív Záhradkár

3. Fines herbes (Jemná zmes)

Jemnú zmes byliniek tvorí trebuľka, petržlen, estragón a pažítka. Zväzok byliniek sa vkladá so polievky či omáčky, v ktorej sa varí a nakoniec sa z nej celý aj vyberie.