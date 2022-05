Kto by nemiloval jemný voňavý osúch s bryndzou? No, nie sme sami, podobný majú v Alsasku, kde ho volajú flammkuchen a pridávajú naň slaninku. O kúsok ďalej v Taliansku je to pizza, v Turecku napríklad pide.

Podľa videoreceptu našej šikovnej Veroniky sa vám podarí na prvý šup: Spísaný recept nájdete na ďalšej strane >>>