VYŠÍVANÉ torty! Videli ste už niečo také krásne a precízne?

Cukrárka vytvára krémom neskutočne presné obrazce, je to krása!

Cukrárka Alana Jones Mann z amerického Los Angeles vytvára torty, ktoré očaria každého. Používa totiž skutočne netypické zdobenie, pri ktorom vytvára vzory pomocou maličkých bodiek z krému. Predtým, ako sa dala na "sladkú" dráhu, pracovala v oblasti marketingu v rušnom New Yorku. Táto práca bola veľmi stresujúca a pečenie a zdobenie tort bolo jej relaxom.

Dnes sa o svoje výtvory pravidelne delí so svojimi fanušíkmi na Instagrame, kde ju sleduje viac ako 180-tisíc ľudí. Ako tvrdí, hlavným cieľom v pracovnej oblasti je vždy si užívať to, čo robí. Pri pohľade na jej umelecké diela môžeme s kľudným svedomím konštatovať, že my si veru jej diela užívame!