Takéto TORTISKÁ ste ešte nevideli! Veď je pri nich ako TRPASLÍK

Luxusné umelecké diela. Ako by ste inak nazvali tieto torty?

Daniel Andreotti je cukrár, ktorý kraľuje v jednom z najluxusnejších svadobných priestorov na svete, v Oheka Castle v New Yorku. Z minimálnej sumy, ktorú by ste tu za svadbu zaplatili sa vám zatočí hlava! Pri 125 hosťoch by to bolo takmer 70 000 €. Je to miesto, do ktorého Francis Scott Fitzgerald zasadil legendárny príbeh Veľkého Gatsbyho. Svadba

Svoje torty poníma skutočne veľkolepo a delí sa o ne na svojom instagramovom profile. Umelecké diela, ktoré vznikajú pod jeho rukami sú miestami až neuveriteľné - veľkosťou sa približujú k ľudskému telu! Daniel tvrdí, že pečenie bolo pre neho láskou na prvý pohľad, rád piekol so svojou mamou počas sviatkov, ale vždy si myslel, že bude lekár alebo právnik.

Po skončení školy sa však Danielovi naskytla príležitosť kúpiť cukrárenskú výrobu. A nás veľmi teší, že to urobil a my sa môžeme kochať takými dielami!