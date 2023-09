Tohto fešáka by chcela doma každá: Pripraví vám dobroty od výmyslu sveta!

Mladý muž a jedlá, ktoré vás prenesú do detstva? Že to nejde dokopy? Veď sa pozrite...

Henry Heal je mladý muž, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod menom @thehealchef a inšpiruje mnoho ľudí k vareniu jedla doma. Urobil sériu "comfort food" z rôznych kútov sveta, neobišiel ani maďarský paprikáš či obľúbené švédske mäsové guličky.

Ako tínedžer pracoval vo francúzskych Alpách, kde sa priučil základným kulinárskym zručnostiam, dnes ho na Tiktoku sleduje 3,5 milióna ľudí a na Instagrame obdivuje jeho umenie viac ako 400 tisíc sledovateľov. Veľký nárast jeho publika nastal v období karantény počas svetovej pandémie, kedy ľudia trávili čas doma a mnoho z nich začalo variť, aj keď to predtým nerobili. Comfort food, jedlá na ktoré sa Henry zameriava, sú presne tie, ktoré stelesňujú dobrý pocit, prenesú vás do detstva alebo možno do babičkinej kuchyne.

Za zmienku stojí aj séria jeho receptov so sendvičmi. Svoje si na jeho profile nájde naozaj každý.