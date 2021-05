Načo sa ponáhľať s raňajkami, keď ich môžete spojiť rovno s obedom? Odpustite si nedeľu strávenú pri hrncoch a potešte vašu rodinku stolom plným chutného jedla. A čo naň položiť? Čo chladnička dá! Inšpirujte sa našimi receptmi...

ZAPEKANÝ SENDVIČ SO ŠUNKOU A STRATENÝM VAJCOM

ZAPEKANÝ SENDVIČ SO ŠUNKOU A STRATENÝM VAJCOM Zdroj: DOBRÉ JEDLO/LAURA WITTEKOVÁ

2 PORCIE, PRÍPRAVA 20 MINÚT

POTREBUJETE:

2 plátky tmavého celozrnného chleba

80 g šunky

1 zrelé avokádo

pol citróna

2 vajcia

50 ml octu

petržlenová vňať na ozdobu

soľ, mleté farebné korenie

olivový olej

POSTUP:

1. Tmavý chlieb opečte v hriankovači. Na malom množstve olivového oleja opečte plátky turčianskej šunky a položte ich na opečené chleby.

2. Avokádo ošúpte, vyberte kôstku a dužinu nakrájajte na tenké plátky. Pokvapkajte citrónom a na každý chlieb uložte polovicu plátkov.

3. Do hrnca s mierne vriacou vodou prilejte ocot. Vajce rozklepnite do šálky a vlejte ho do vody tak, že hrnček s vajcom ponoríte do vody, zároveň naberajte vodu aj vylievajte vajce. Voda nesmie vykypieť. Hneď vlejte aj druhé vajce. Prvé po chvíli vyberte, aby žĺtok ostal mierne tekutý. Vajcia po vybratí sformujte do batôžkov.

4. Stratené vajcia položte navrch obložených chlebov a ozdobte petržlenovou vňaťou. Nakoniec posypte čerstvo pomletým farebným korením.

VIAC RECEPTOV NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE >>>