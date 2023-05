Už ste skúšali? ŠPARGĽOVÁ OMÁČKA ako zamat, s cestovinou aj zemiakmi!

Špargľa je sezónna kulinárska lahôdka, ktorá však "nevonia" každému. Vôni a chuti tejto omáčky ale určite neodoláte!

Óda na špargľu

Chutí vám viac biela, či zelená? Je to stále tá istá špargľa, len inak pestovaná. Zdroj: Shutterstock

V kulinárskom kalendári svieti práve na zeleno, tak využite sezónu, ktorá trvá zhruba päťdesiat dní. Ak ste jej pre bizarný výzor doteraz váhavo odolávali, stavte konečne na jej lahodnú, nevtieravú chuť i zdravotné benefity. Tvorí ju 93 percent vody a vďaka vysokému obsahu vlákniny prospieva tráveniu. No oplatí sa ju konzumovať aj pre obsah vitamínov A, B, C, zinku, horčíka či draslíka. Jedine puríny zvyknú robiť šarapatu, ak máte dnu. Táto diétna zelenina nemá chybu v polievke, zapečená so zemiakmi, preliata bylinkovo-smotanovou zálievkou, v omelete, krátko opečená a poliata maslom či so syrom, s novými zemiakmi a vajíčkom, blanšírovaná v šaláte, rozmixovaná v omáčke či dipe...

