Schudnete s KÁVOVOU diétou? My poznáme pravdu

Ak patríte ku kávičkárkam a snažíte sa tiež niečo robiť so svojou hmotnosťou, tento článok je práve pre vás. Káva, či už chceme alebo nie, má totiž vplyv na to, ako naša postava vyzerá a či sa nám darí alebo nedarí zhodiť nežiaduce kilá. Čo by ste mali o vzťahu kávy a chudnutia vedieť?

Ako káva neprospieva chudnutiu?

Neraz je problém ani nie tak v samotnej káve, ako v tom, čo si do nej pridávame. Veď taká šľahačka, alebo smotana, lyžička či dve cukru, to veru nie je veľmi diétne. Aj obyčajné mlieko zvyšuje energetickú hodnotu tohto nápoja. Jednoducho, keď už nedokážete existovať bez vašej milovanej kávy, no zároveň chcete schudnúť, naučte sa piť obyčajnú kávu bez akýchkoľvek prídavkov (maximálne s trochou odtučneného mlieka) a samozrejme, bez cukru. Zdroj: Shutterstock Ďalším dôvodom, prečo káva neprospieva chudnutiu je aj to, že si ju väčšinou spájame s nejakým dezertom alebo drobnosťou na zahryznutie. Preniekoho je to zákusok, pre iného jedna či dve obľúbené sušienky. To sú však ďalšie kalórie navyše, čo negatívne vplýva na našu hmotnosť.