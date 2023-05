S raňajkovou DIÉTOU ZHODÍTE do plaviek: JE PARÁDNA, žiadne hladovky s ňou nehrozia!

Stačí, aby ste svoj deň odštartovali správne a so správnym jedlom. Ani sa nenazdáte, kilá pôjdu DOLE!

Čo ste dnes raňajkovali? Ak nič, mali by ste to napraviť.Portál Zdravie upozornil na nemecký web freundin.de, ktorý priniesol RAŇAJKOVÚ DIÉTU - s úplne opačným prístupom, ako by ste očakávali. Nenájdete v nej žiadne kalorické obmedzovanie či dokonca hladovanie. Raňajky sa pri nej považujú za najdôležitejšiu stravu dňa.

Kedy jete?

Citrónový dutch baby na raňajky? Prečo nie! Zdroj: shutterstock

Ideálne je, ak väčšinu denných kalórií prijmete ráno, ich odporúčaná hodnota je 700 kalórií, čo je približne 2900 kJ. Obed by mal byť už menej výdatný, príjem treba znížiť o 200 kalórií a energeticky najnižšiu hodnotu bude mať večera. Pohybovať by sa mala medzi 300 a 400 kalóriami, v priemere môže ísť o 1500 kJ.

Príjem väčšiny sacharidov a bielkovín by ste mali presunúť na dopoludňajšie a poludňajšie hodiny. Najmä sacharidy určite k večeru uberajte. „Časť dňa, kedy jete, je často dôležitejšia ako to, čo jete a koľko má dané jedlo kalórií, pretože hladiny hormónov, ktoré sú zodpovedné za ukladanie a spaľovanie tukov sa počas dňa menia,“ vysvetľuje autorka štúdie o raňajkovaní profesorka medicína Daniela Jakubowiczová z univerzity v Tel Avive.

