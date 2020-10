Návšteva z VIEDNE: Ako sa pripravuje PRAVÝ viedenský ŠNICEL?

Láska k šnicľom nepozná hranice, a tak prenikla aj do našich luhov a hájov, hôr a dolín. Pre mnohých rezeň navždy zostane na prvom mieste v kuchárskej top hitparáde nedeľných obedov.

Pravý viedenský šniceľ

Pripravuje sa z teľacieho stehna, ktoré sa krája krížom cez vlákna. Obaľuje sa v klasickom trojobale z múky, vajca a zo strúhanky. Bravčový rezeň tiež výborne chutí, nárok na označenie viedenský, má však len ten teľací.

Tradičný viedenský rezeň sa vypráža v bravčovej masti, ale moderné gazdinky dávajú prednosť rastlinným olejom. Vrcholom rezňového umenia sú suché rezne. Presnejšie povedané, výsledný produkt vyprážania nesmie byť nasiaknutý tukom. Viedenské gazdinky hovoria, že na správne pripravený rezeň si môžete pokojne sadnúť a nezamastíte sa. V klasickom podaní sa podáva so zemiakovým šalátom a kúskom citróna.

Na celý tanier

Rezne veľké ako tanier sa podaria, ak priečne rozrežete hrubšie plátky mäsa na dva tenšie, no nedorežete ich úplne do konca. Na konci ich necháte spojené a otvoríte ich do tzv. motýlika. Motýlí chrbát pri naklepávaní úplne zmizne.

Obalové materiály

Klasický trojobal prešiel za viac ako storočie svojej existencie určitými inováciami. Na trojobal budete potrebovať hladkú alebo polohrubú preosiatu múku, vajíčka, ktoré sa rozšľahajú s mliekom alebo pivom a, samozrejme, strúhanku. Vajcovú zmes môžete podľa vlastného gusta či rodinných tradícií vylepšiť rozotretým cesnakom, zmesou byliniek či strúhaným syrom. Ak ste v obaľovaní našli zaľúbenie, rezne môžete obaliť v múke a vo vajci a ešte raz v múke aj vo vajci a nakoniec v strúhanke. Rezne môžete pred obaľovaním namočiť do mlieka, budú šťavnatajšie.

Strúhanka

Rezňoví fajnšmekri si pripravujú strúhanku sami zo suchého pečiva. Ak sa vám nechce krútiť kľukou na mlynčeku, využite služby elektrického mixéra. Rýchlym riešením je nákup strúhanky z pekárne.

Tuk a vyprážanie

Či sa už rozhodnete pre bravčovú klasiku, maslo alebo rastlinný olej, dôležité je, aby ste obalené mäso vložili do naozaj dobre rozohriateho tuku. Inak hrozí, že ho rezne nasiaknu do seba. Test správnej teploty rozohriateho tuku je jednoduchý: Hoďte na panvicu trocha strúhanky, ak sa spení, môžete začať vyprážať.

A tu je recept na ten najlepší viedenský rezeň...