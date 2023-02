Jedzte ZÁZRAČNÚ BROKOLICU: Odstrašuje rakovinu, depresie aj zápal žalúdka!

Veru tak, brokolica obsahuje cenné látky, ktoré bránia tvorbe rakovinových buniek, zvyšujú imunitu a pôsobia proti zápalom. A keď si ju doma pripravíte podľa našich chutných receptov, doma sa po nej zapráši!

Zelená je farbou prírody, preto v nás navodzuje presne tú úžasnú harmóniu, ktorá v nej panuje. Mnohé vedecké štúdie tvrdia, že ak sa ňou obklopíte, ľahšie sa vyrovnáte so stresom, s únavou, so začínajúcou jarnou depresiou. Naviac, brokolica obsahuje cenné látky, ktoré bránia tvorbe rakovinových buniek, zvyšujú imunitu a pôsobia proti zápalom. Do tejto ultra zelenej polievky sa teda pustite najprv očami. Bude mať dvojitý protisplínový účinok.

Brokolicový krém s pestom

Brokolicová polievka je plná vitamínov. Zdroj: shutterstock

4-6 PORCIÍ, PRÍPRAVA 10 MINÚT, VARENIE 15 MINÚT

Potrebujete:

1 menšia brokolica

2 strúčiky cesnaku

1 l zeleninového vývaru

za hrsť baby špenátu

250 ml smotany na šľahanie (nemusí byť)

1 lyžica citrónovej šťavy

soľ, korenie

maslo

creme cheese, pesto a opečené píniové oriešky na podávanie

Čítajte viac Najpredávanejší ČAJ NA PEČEŇ: Aha, ako rýchlo vám pomôže po sviatkoch!

POSTUP:

Na troche masla opečte očistený cesnak. Pridajte brokolicu rozobratú na ružičky, do hrnca pokrájajte aj hlúbiky. Premiešajte a zalejte vývarom, osoľte, okoreňte. Po 10-12 minútach vsypte umytý špenát a varte ešte 2-3 minúty. Polievku rozmixujte, vmiešajte smotanu a trochu citrónovej šťavy. Dochuťte, ak treba. Podávajte ju s trochou creme cheese, lyžičkou dobrého pesta a opečenými píniovými orieškami.

Článok s receptami pokračuje na ďalšej strane >>>