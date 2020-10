HRUŠKOVÝ koláčik pre HISTAMINIKOV: Je taký dobrý, že poteší úplne všetkých

Asi 5 – 8 percent ľudí trpí histamínovou intoleranciou. Z toho 65 percent tvoria ženy. Je ich viac najmä preto, lebo na rozdiel od mužov častejšie vyhľadajú lekára. Dotlačia ich k tomu najmä estetické problémy, ako je nepríjemné nafukovanie či zhoršená pleť.

Mnohí histaminici však vôbec netušia, že nimi naozaj sú. A pri tom sa, dajme tomu, aj dlhší čas sťažujú, že ich po jedle prepadne žihľavka, zle im trávi alebo tečie z nosa. „Často ich považujú za hypochondrov, no rozhodne to tak nie je. Príznaky histamínovej intolerancie vedia skutočne znepríjemniť život,“ hovorí alergiologička Veronika Pružincová.

Aj vy často rozmýšľate čo môžete a čo už nie? Zdroj: Shutterstock

Pomôže nízkohistamínová diéta

Čo je to histamín a ako súvisí s jedlom? „Je všade, aj v našom organizme, kde plní rôzne dôležité funkcie, navyše ho prijímame s určitými potravinami. Problémom pri histamínovej intolerancii je však enzým DAO (diaminooxidáza), ktorý má histamín štiepiť. Buď ho je málo, alebo je menej funkčný. Vtedy sa histamín v tele nahromadí a začne robiť šarapatu. Najskôr v tenkom čreve, takže prvými príznakmi býva bolesť brucha, kŕče, nadúvanie. Neskôr k nim pribudnú kožné alebo dýchacie problémy, typické pre alergie,“ vysvetľuje odborníčka. HIT od alergií rozlíši lekár, ku ktorému by ste mali zájsť, keď máte podozrenie. „Ak sa dokáže, že ste histaminik, poradí vám diétu. Budete si dávať pozor na všetky potraviny, ktoré obsahujú viac histamínu. Nie je to jednoduché, ale dá sa to zvládnuť. A disciplína sa vyplatí, pretože už počas prvého týždňa zbadáte výsledky.“

Hruškový koláč foodlogerky Alexandry Rymšinovej:



Hruškový koláčik pre histaminikov. Obsahuje minimum surovín a zje sa ešte teplý! Zdroj: Alexandra Rymšinová

TORTOVÁ FORMA S PRIEMEROM 25 CM, PRÍPRAVA 15 MINÚT PEČENIE 50 MINÚT

Potrebujeme:

200 g hladkej špaldovej múky

1 kg hrušiek

2 vajcia

30 g trstinového cukru

70 ml mlieka

kúsok masla

POSTUP: