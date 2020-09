Domáce SLÍŽE: Výchyrené KRUPICOVÉ z Modry obložte sladučkým hroznom a hruškami

Recept máme od dcéry známeho spisovateľa Vincenta Šikulu. Agáta varí rovnako geniálne. V Modre je čas oberačiek, takže slíže sa tu podávajú s hroznom.

V Modre, odkiaľ naše hostiteľky pochádzajú, milujú krupicové slíže. „Sú typické pre náš región. Ľúbime ich taktiež slané, bez ovocia. K nim jeme napríklad kyslé uhorky,“ hovorí etnologička Verona, Agátina kamarátka.

Dobré jedlo v Modre s Agátou a Veronou. Zdroj: MATEJ KALINA

Agáta do slížov na sladko nedáva vajce, aby nestvrdli. „Ak ich však pripravujete do fazuľovej, šošovicovej či inej polievky, pokojne do cesta primiešajte jedno-dve vajcia. Otec nám tieto husté zeleninové polievky často varil hoci aj na raňajky, ako to je v Modre zvykom.“ Páči sa, vyskúšajte ich teraz na sladko.

Krupicové slíže s hroznom a hruškami

Slíže s ovocím, vynikajúce sú vraj aj s čerešňami, môžete tiež ochutiť mletým makom alebo orechmi. Zdroj: MATEJ KALINA

PRE CELÚ RODINU, PRÍPRAVA 40 MINÚT, VARENIE 10 MINÚT

Na slíže:

1 kg hladkej múky

soľ

voda (podľa potreby)

Na krupicovú posýpku:

hrubá krupica

bravčová masť

odložená voda zo slížov

soľ

hrušky a hrozno na podávanie

POSTUP: