Ako jesť KRÁĽOVNÚ ZELENINY? Opýtali sme sa najznámejšieho pestovateľa ŠPARGLE na Slovensku

"Jej liečivú silu obhajoval už Hippokrates a ja vďaka nej behám kilometre aj po päťdesiatke,“ motivuje milovník špargle Milan Fabuš, ktorý jej elegancii podľahol pred 30 rokmi a doteraz ho neprešla.

Špargľoholikov medzi nami síce pribúda, no mohlo by to byť ešte lepšie. Pridajte sa! „Je to fantastická zelenina, právom považovaná za kráľovskú. Vychutnávali si ju už egyptskí faraóni či antickí Gréci, s nadšením ju chrumkala Madame de Pompadour, Ľudovít XIV. ju zbožňoval a impresionista Manet dokonca zvečnil zväzok špargle na slávnom obraze. Okrem toho má kopu esenciálnych živín," hovorí Milan Fabuš, pestovateľa špargle z farmy Asparagus. A páči sa, venoval nám RODINNÝ RECEPT, ktorý máte RAZ-DVA!

Zapekaná špargľa so šunkou a syrom

Rodinný recept priamo od pestovateľa špargle. Zdroj: Shutterstock

10 KUSOV, PRÍPRAVA 15 MINÚT, PEČENIE 20 MINÚT

Potrebujete:

1 viazanička špargle

10 plátkov šunky (prosciutta)

10 plátkov tvrdého syra + na posypanie

soľ, celé čierne korenie, celé nové korenie, bobkový list

100 g masla

Čítajte viac Padajú vám VLASY? Jedzte týchto 15 POTRAVÍN a budete mať nádhernú hrivu!

POSTUP:

Špargľu očistite. Do vody dajte soľ, čierne korenie, nové korenie i bobkový list a špargľu v nej krátko povarte. Potom ju vyberte a vychladnutú zabaľte do plátka syra a šunky. Takto pripravené rolky uložte do plechu, posypte nastrúhaným syrom a polejte maslom. Zapekajte v rúre vyhriatej na 180 °C asi 20 minút a môžete podávať.

Ako ju ešte jesť? Článok o špargli pokračuje na ďalšej strane >>>