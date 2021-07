VOŇAVÁ BAZALKA: V týchto jedlách by ste ju možno nečakali!

No bude to milé prekvapenie! Úžasne jej to v nich pristane.

Ryžový puding s mangom a bazalkou 4 PORCIE, PRÍPRAVA 15 MINÚT, VARENIE 25-30 MINÚT Potrebujete: 2 šálky kokosového mlieka

1 šálka kravského mlieka

1 šálka ryže basmati

1 badián

2 lyžice cukru (alebo iného sladidla)

2 mangá

1 limetka

1 lyžica medu

lístky citrónovej bazalky POSTUP: Obe mlieka vlejte do hrnca a zohrejte do bodu varu. Pridajte ryžu, badián, cukor, znížte plameň a za stáleho miešania uvarte krémový puding. Za občasného miešania nechajte vychladnúť a badián vyberte. Mango nakrájajte, pokvapkajte limetkovou šťavou a medom. Zmiešajte s nasekanou balazkou a navrtvite na puding v pohároch.