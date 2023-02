Romantické ale jednoduché TORTY: Tieto výtvory vás očaria na prvý pohľad!

Ak sa radi pozeráte na krásne torty, tak potom z tohto článku nespustíte zrak.

Krásne torty ani nemusia byť prezdobené na to, aby zaujali. Veľakrát je to len čisto o tom ako tortu cukrár naservíruje a odfotí. Niektorí cukrári to vedia tak dokonalo, že z ich fotografii nevieme spustiť zrak.

Torty, ktoré sme pre vás vybrali, sú jednoduché ale nádherne ozdobené. Cukrárka, ktorá ich upiekla využíva ako dekorácie kvety, lesné ovocie alebo rovno surové ovocie z ktorého je vyrobený tortový krém. Ak ste milovník krásnych toriet tak si isto prídete na svoje.

