Prvé Vianoce v novej kuchyni: Sestry Nízlové museli dobroty DOPEKAŤ! Dôvod vás rozosmeje...

Daniela a Veronika Nízlové si už niekoľko mesiacov užívajú svoju krásnu novú kuchyňu...

Azda najznámejšie slovenské dvojičky si pred časom kúpili spoločný dom, keďže obe sú slobodné mamičky a chcú, aby ich dcérky vyrastali spolu. Rodinný dom v radovej zástavbe si Daniela a Veronika zariadili podľa svojich predstáv a bývanie v ňom si nevedia vynachváliť. Srdcom ich hniezdočka je určite dizajnová kuchyňa, v ktorej na prvý pohľad zaujme zlatá zástena nad kuchynskou linkou, ktorá krásne dopĺňa inak snehobielu kuchyňu. Pri jej zariaďovaní mali sestry jasnú predstavu. "Veľmi sme chceli biely lesk v kombinácii so zlatou," prezradila pre Dobré jedlo Daniela.

Čítajte viac Kvetka Horváthová vyvolala mániu TÝMTO VIANOČNÝM RECEPTOM: Prepadnete šialenstvu aj vy?

Daniela a Veronika sa už nevedeli dočkať Vianoc, dom mali už pár týždňov vopred vyzdobený ako z katalógu a na stoloch im rozvoniavajú sladké dobroty. "My s Veronikou pečieme vždy linecké koláčiky a medovníčky. Vianočné pečenie si ale vždy rozdelíme s maminou a babkou, každá napečie niečo a máme to vybavené," prezradila speváčka, no zároveň dodala, že cesto na dobroty bude musieť zamiesiť znova. "My sme už skoro všetko pojedli, také je to pečivo vynikajúce, takže musíme napiecť ďalšiu várku," dodala so smiechom.

Čítajte viac z Dobrého jedla:

Čítajte viac Monika Beňová sa varenia nebojí: Aha, akú GIGANTICKÚ HOSTINU pripravila a ten RETRO dezert! WAU

Čítajte viac EMMA & EMA TEKELYOVÉ pečú na Vianoce spolu: Pustili nás do kuchyne!

Čítajte viac Kuchynské kráľovstvo Sajfu a Veroniky: Už ste videli v kuchyni takúto stenu?

Čítajte viac Ten si ale žije! Kuchyňa Leoša Mareša je čistý LUXUS: Pozrite na to...

Čítajte viac Miriam Kalisová má už na sviatky napečené: Toto je jej VIANOČNÁ ŠIALENOSŤ... MŇAM!

Čítajte viac Kvetka Horváthová vyvolala mániu TÝMTO VIANOČNÝM RECEPTOM: Prepadnete šialenstvu aj vy?

Čítajte viac Marianna Ďurianová pečie skvelé MEDOVNÍČKY: Vyskúšajte jej recept!

Čítajte viac Miesto tradičnej kapustnice šošovica? Babsy Heribanová vám ukáže recept na tú svoju!

Čítajte viac Čo má na Vianoce rada EMMA DROBNÁ? Vieme aj, čo musí mať každý deň!