Drobovej SVADOBNÁ TORTA nám vyrazila dych! A to MENU hodné SVADBY ROKA

Honosná svadba Gabriely Drobovej a Karola Rumana ašpiruje stať sa svadbou roka 2022. Pozreli sme sa bližšie na to, čo sa podávalo na ich svadobnej hostine.

To, že sa svadba konala uprostred pracovného týždňa jej nič neubralo na pompéznosti. Nevesta, ktorá má ako producentka za sebou prípravu mnohých úspešných projektov, nenechala nič na náhodou a svoj veľký deň si organizovala sama. Aj keď svadbu museli prekladať dvakrát, do tretice im to 20. marca 2022 vyšlo a v plnej paráde si svoj veľký deň užili.

Čerství manželia Gabriela Drobová a Karol Ruman. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po sobáši v kostole na bratislavskej Kalvárii sa prominentní svadobčania presunuli do zámku v Pezinku, kde už na nich čakala luxusná hostina. Na rovnakom mieste mala svadobnú hostinu pred pár rokmi aj najbližšia priateľka nevesty, Jasmina Alagič s Patrikom Rytmusom Vrbovským.

Čo sa podávalo a ako vyzerala torta? Čítajte ďalej >>>