Sú to torty alebo umelecké diela? Nuž niekedy aj my máme problém rozoznať či tá nádhera na tácke je ozaj jedlá.

Niektoré cukrárky dokážu upiecť tak krásne torty, že vám je až ľúto zničiť tú nádheru nožom a zjesť. Instagramový profil Bakey Bakes, ktorý spravuje mladá portugalská cukrárka je plný takejto nádhery.

Jej šikovné ruky nemajú problém upiecť jednoduché a vkusné svadobné torty ale veľmi rada tvorí aj farebné prezdobené diela, ktoré by sa hodili do animovanej rozprávky. My z jej výtvorov veru nevieme spustiť oči.

