Muž Moniky Hilmerovej oslavoval 50-tku: Z jeho torty nespustíte ZRAK! WAU, to je ozaj jedlé?

Obľúbená slovenská herečka Monika Hilmerová mimo svojej práce vedie klasický rodinný život plný lásky.

Sympatická herečka Monika Hilmerová vedie usporiadaný rodinný život. So svojim manželom, tanečníkom Jarom Bekrom býva pri rakúskych hraniciach a spoločne vychovávajú svoje dve deti.

Kuchyňa je v ich obydlí skutočným srdcom domova a sympatická rodinka tam vypeká a varí dobroty od výmyslu sveta. Jaro pred nedávnom oslavoval 50-tku a čo by to boli narodeniny bez poriadnej torty.

Čítajte viac Narodeniny aj krstiny takmer v jeden deň: Túto KRÁSNU TORTU dostala dcérka moderátora Telerána!

Tú si zobrala do réžie jeho manželka Monika a pripravila svojmu manželovi naozaj veľké prekvapenie! "Môj muž @jarobekr mal koncom týždňa oslavu 50tky so svojimi kamarátmi a ľuďmi čo má rád a ja som ho tam chcela niečim originálnym prekvapiť. Oslava bola v štýle 70's alebo 80's ako v našom detstve a dospievaní. Rozhodla som sa dať mu z tých rokov darček a tak dostal odo mňa walkman a inšpirovalo ma to dať mu urobiť na oslavu nejakú originálnu tortu pripomínajúcu tú dobu. Vymyslela som nech je torta presne ako vyzeral jeho prvý kazeťák. To teda vôbec nebola ľahká úloha a bolo mi jasné, že to dokáže len naozaj výnimočná cukrárka," napísala Monika na svojom Instagrame.

