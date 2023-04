Lietajúca NARODENINOVÁ TORTA Aleny Heribanovej. Na túto oslavu bude ešte dlho SPOMÍNAŤ

Aj toto sa môže stať. Torta na podlahe a chvíľu to vyzerá, že je po oslave, ale je z toho nekončiaci záchvat smiechu. Takto svoje narodeniny zažila moderátorka Alena Heribanová.

Alena Heribanová oslávila narodeniny 11. apríla. Bola to babská jazda gratulovali jej obe dcéry - Babsy i Tamara a pridala sa aj jej mamička. Na čokoládovej narodeninovej tortičke sa zjavila číslica 68.

Ani sa tomu nechce veriť, moderátorka vyzerá skvele a ani netají, koľko má rokov. A práve vo chvíli, keď sa na sladkej dobrote rozžiarili sviečky, torta sa skĺzla z podnosu a....

Zdalo by sa, že je po oslave, ale stal sa zázrak. Torta pristala na zemi neporušená. A takto to komentovala jedna z Aleniných instagramových gratulantiek "Dobrá torta! Kvalitný materiál! Keď ju zdvihneš do 5 sekúnd, aj zjesť ju môžete..." Oslava ako sa patrí mohla pokračovať.

Keď vám chýba inšpirácia na pečenie, nájdete ju v Dobrom jedle:

Čítajte viac Najúspešnejšia TORTA zo Sladkej výzvy: Orechovo-karamelovú si môžete ZOPAKOVAŤ

Čítajte viac Veľkonočné torty, ktoré vás okúzlia kreatívnymi ozdobami: Inšpirujte sa tou krásou!

Čítajte viac Veľká udalosť BABYSHOWER: AHA, aké rozkošné tortičky sa pečú na tieto oslavy!

Čítajte viac Neodolateľná TORTA cukrárky Veroniky Bušovej je PLNÁ KÁVY a ČOKOLÁDY

Čítajte viac Privolajte jar s krásnymi tortami: Jarné motívy na týchto tortách vás dostanú!

Čítajte viac Nora Kabrheľová oslávila meniny vo veľkom štýle: TOTO, že je iba meninová torta?