Kuchyňa Majka Spirita je dizajnový sen: Stôl má až z Dubaja!

Na interiéri rodinného domu Majka Spirita sa podpísal vycibrený vkus jeho manželky. Pozrite sa na tú nádheru!

Rodinka obľúbeného rapera žije v krásnom domčeku v luxusnej štvrti v centre Bratislavy, odkiaľ majú výhľad na celé mesto. Bývanie na prestížnej adrese si Dušičkovci užívajú a je vidieť, že na zariaďovaní svojho hniezdočka si dali skutočne záležať. Hoci im pomáhali dizajnéri, Spiritova manželka Maria je známa svojim vkusom a zmyslom pre detail, a tak sa pri budovaní ich domova skutočne realizovala. Interiér domu je ladený do svetlých tónov a dominuje v ňom biely mramorový vzor. Ten je nielen na schodisku, ale aj stenách, či pracovnej doske v krásnej kuchyni. Tá je síce malá, no elegantná, praktická a do detailov prepracovaná.

Maria nie je typická gazdiná, ktorá od rána do večera stojí pri sporáku, no pre svojho manžela rada vyvára dobroty. Kuchyňa Dušičkovcov lemuje schodisko, kde je umiestnený pracovný a barový pult. Kuchynská linka je v béžových tónoch s krásnou pracovnou doskou s mramorovým vzorom. Hneď vedľa nej je nádherná jedáleň, v ktorej dominuje sklenený stôl, ktorý si domáca pani doviezla až z Dubaja. Rodinka sa pri spoločnom stolovaní môže zohriať aj v krbe zabudovanom v stene.

