Kuchynské kráľovstvo Sajfu a Veroniky: Už ste videli v kuchyni takúto stenu?

Sajfa a Veronika majú kuchyňu ako z katalógu!

Obľúbení moderátori žijú už roky v luxusnom byte v lukratívnej bratislavskej štvrti. Veronika a Sajfa si zakúpili holobyt ešte v čase, keď sa bytovka stavala a zariadili ho s pomocou šikovných architektov.

Kuchyňa Cifrovcov je vkusná, no zároveň praktická. Je robená na mieru, stredový ostrov slúži ako varná plocha a vďaka pridanému drevenému nadpojeniu ako stôl so sedením. Linka vyniká bielym lesklým dekorom a pôsobí elegantne, no pri dvoch maličkých deťoch bude mať domáca pani čo robiť, aby ju udržala v bezchybnom stave.

Čítajte viac Ten si ale žije! Kuchyňa Leoša Mareša je čistý LUXUS: Pozrite na to...

Cifrovci si do svojho kráľovstva zvolili čierne spotrebiče, ktoré vytvárajú veľmi pekný kontrast a pri pohľade na kuchyňu zaujmú aj dizajnové svietidlá, či netradičná tapeta. Obľúbený moderátor svojej polovičke v kuchyni rád pomáha a nemá problém ju nahradiť pri domácich prácach, ani pri varení, čo pri trojročnej dcérke a polročnom synčekovi Veronika určite ocení.

