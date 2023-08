Fešák z Ruže pre nevestu mal krásnu NOVÚ KUCHYŇU, no musel ju VYMENIŤ! To nechcete zažiť, uf...

Moderátor šou Ruža pre nevestu, Krištof Králik, si s manželkou Petrou našli svoje vysnívané hniezdočko v Bratislave. Ich radosť z bývania im však nevydržala dlho, idylku prekazila nečakaná katastrofa.

Len pár mesiacov po tom, ako sa nasťahovali do svojho krásneho bytu v podkroví, ich postihlo nešťastie."Jeden krásny augustový neskorý večer sme sa vracali domov a po otvorení dverí na byte - sme rozhodne vyčarovaný úsmev na tvári nemali..." napísal Krištof na Instagrame o nepríjemnom prekvapení, ktoré ich doma čakalo.

"Pri oprave celej fasády domu a strechy nás totiž vytopilo... Keďže bývamee pod povalou, ktorá v tej dobe bola plná prachu, neporiadku a bohužiaľ aj holubieho trusu, tak všetká voda, ktorá nám pretiekla cez drevený strop do bytu bola zároveň toxická. Zničený bol hlavne strop, podlaha, kuchynská linka a mnoho ďalšieho. Z niekoľkých miestností zostala použiteľná iba jedna, kam sme museli presťahovať celý byt, aby sa mohol zrekonštruovať. Nečakaná udalosť so sebou niesla nespočetne veľa nepríjemností a prekvapení. Mimo domova sme museli stráviť celkom 6 mesiacov…" opísala Petra na Instagrame situáciu, ktorú by naozaj nikto nechcel zažiť.

Od vytopenia bytu uplynul už rok a manželia Králikovci sa už tešia zo zrekonštruovaného bytu. Keďže museli vymeniť aj celú kuchyňu, rozhodli sa, že ju presvetlia a výsledný efekt je WAU!

