Dcérka obľúbenej speváčky oslávila dva roky: Vystrojili jej krásnu oslavu! A tá TORTA...WOW

Obľúbená Superstaristka Markéta Konvičková sa už dva roky teší z dcérky Amálky!

Obľúbená speváčka žije s dcérkou Amálkou a snúbencom Reném v novostavbe domu, kde aj svojej princeznej vystrojili krásnu oslavu. Nechýbala krásna balónová výzdoba, no najmä rozkošná torta pre oslávenkyňu. Práve tú si pochvaľovala aj Markéta. "Keď chceš máť peknú pamiatku, alebo zachytiť tých dvoch objektívom, keď to dokážeš, alebo aký otec taká dcéra, po 20. fotke sme to vzdali, ale oslávené! Torta to myslím vizuálne zachránila," napísala Konvičková vtipný popis k záberom z oslavy, ktorú si celá rodinka užila.

Markéta má vo vysnívanom dome krásnu nadčasovú bielu kuchyňu, kde ale nekraľuje sama. Jej snúbenec René pracuje ako pilot, no je vychýrený kuchár a pre svoje dievčatá pravidelne vyvára dobroty. Dvojica spolu precestovala takmer celý svet a ani po narodení ich Amálky sa nič nezmenilo a stále si rovnako užívajú život.