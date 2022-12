Čo má na Vianoce rada EMMA DROBNÁ? Vieme aj, čo musí mať každý deň!

Sympatická speváčka nám prezradila ako s partnerom Filipom Šebom zvyknú tráviť vianočné sviatky a ktoré jedlo sa u nich na Štedrý večer podáva.

Štedrá večera

Emma sa v kuchyni cíti veľmi dobre. A aj jej to tam svedčí, však? Zdroj: https://www.instagram.com/p/B_5UDWwjKol/

"Tento rok sa chystáme s Filipovou rodinou na hory, takže variť zrejme nebudem. Vlani sme trávili Vianoce s mojou rodinou, pripravili sme tradičné jedlá, ktoré milujem. Dôležitou súčasťou sviatkov je aj vôňa jedla, ktorá sa nesie celým bytom. Štedrú večeru začíname trubičkami s medom, cesnakom a orieškami. Najobľúbenejšia časť celej večere je kapustnica. Robíme dve verzie, aj pre vegetariánov. Obe sú vynikajúce, hlavne aby boli dobre kyslé! Varieva ju mamina, ja jej pomáham dochucovať. Štedrú večeru končíme rybou a majonézovým šalátom. K nemu kapra, zubáča alebo lososa," prezradila nám Emma, ktorá rada varí, ale klasiku prenecháva mamine. No teší sa, keď si raz na to trúfne aj sama.

Koláče radšej nie

Zdroj: Dobré jedlo/ Mária Abrahámová

"Ako dieťaťu mi koláčiky chutili, potom som z toho nejako vyrástla, teraz si zasa rada zobnem. Najradšej mám zázvorovníky od maminy. Vlani som robila prvý raz perníčky, no inak veľmi nepečiem, lebo je z toho veľa neporiadku. A stačí málo na to, aby sa to nepodarilo... Teším sa ak vidím okamžitý výsledok, varenie je pre mňa terapia, idem radšej na istotu, aby som nebola smutná, ak by mi niečo nevyšlo." Ema má rada aj thajskú kuchyňu a robí vynikajúce krevety. Pozrite si na jejInstagrame.

