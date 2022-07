Beáta Dubasová rada maškrtí: Skúste jej krémový MARHUĽOVÝ ZÁKUSOK

Sympatická speváčka má rada vôňu leta a k nej okrem kvetov patria aj obľúbené marhule. A keďže je vynikajúca kuchárka, k jej repertoáru patria aj šťavnaté a nadýchané rezy. Máme od nej recept!

Miluje ovocné poháre!

Bea si svoju postavu udržiava celé roky zázračne rovnakú, no keď má chuť na sladké, úplne neodolá... Ako nám prezradila, v poslednom čase rada robieva takéto rýchle a zdravé dezerty. Vyskúšajte:

"Na spodok pohára dám okrúhle piškóty, prelejem trochou malinového likéru, na to navrstvím nadrobno nakrájané marhule, prípadne maliny, jahody, čučoriedky, ríbezle. Zrelé banány rozmixujem s tvarohom a dám do pohárov. Na vrchu ozdobím ovocím." My vravíme, že môže byť!

