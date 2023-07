BARBORA KRAJČÍROVÁ má krásnu kuchyňu: Toto sú jej pomocníci!

Pôvabná moderátorka Barbora Krajčírová trávi dosť času pri sporáku. V kuchynskom kráľovstve jej robí spoločnosť Kristiánko a jeho staršia sestra Amia, ktorá mamine rada pomáha piecť koláče. A občas do hrncov nakukne aj manžel Ľuboš... Akých pomocníkov má Barbora ešte v kuchyni, si pozrite vo videu!

Kuchárske začiatky

Barbora Krajčírová je dobrá kuchárka. Odkedy má novú kuchyňu, varí ešte radšej. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CN2v9w0hjVe/

"Intenzívne som začala variť, keď sa pred dvanástimi rokmi narodila dcérka Amia. Mala som na telefóne maminu a kamošky, s ktorými som všetko konzultovala. S každou novou surovinou, ktorú som použila Amii do stravy, som sa učila nové recepty: zeleninové polievky, vývary, kaše... Pre mladé mamičky dokonalý kurz varenia! Zvykla som si menej koreniť a soliť, teraz aj kvôli malému... Najradšej varím jedlá, pri ktorých netreba veľmi dlho stáť za sporákom. V lete fičíme na sezónnych, ľahkých a farebných polievkach. Vysmážam čo najmenej, mäso pripravujem na prírodný spôsob, aj v parnej rúre. Ak treba, varí aj manžel. Urobí hocičo, len ho trocha ho navigujem. Dokonca sa stane, že keď jedlo dochutí, je ešte lepšie ako moje! Síce mu to dlhšie trvá a ja potom dlhšie upratujem, ale stojí to zato!" prezradila nám Barbora.

