Zlatá slávica rada trávi svoj čas vo vile v rodných Otvoviciach, ale aj na chalupe v Českom raji. Takto to u nej doma vyzerá...

Šťastný pár Lucie a Radek. Zdroj: Instagram/luciebila

Zamilovaná Lucie si so sympatickým partnerom Radkom Filipim užíva parádny komfort vo vile aj dedinský veget s výhľadom na krásnu prírodu. Veď pozrite, čo jej viac závidíte... My jej srdečne doprajeme jedno aj druhé. A toho super chlapa k tomu! To sa jej potom varí... :-)

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>