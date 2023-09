Zdá sa vám, že ľudia vo vašom veku vyzerajú mladšie ako vy? Máte pocit, že vaša pokožka by mala byť vypnutejšia? Možno vám škodí jedna potravina!

Sme to, čo jeme. Už dávno je známe, že potraviny a nápoje, ktoré prijímame dokážu značne ovplyvniť náš vzhľad. Ako píše magazín Zdravie, cukor môže mať negatívne dôsledky pokožku.

Doslova ste si povedali, že vyzeráte staro, vaša pokožka je zošúverená a bez života? Zamyslite sa, či to nemôže byť zo stravy. Aj keď si to možno neuvedomujete, vaša strava môže obsahovať zložku, ktorá pokožke skutočne nepraje. Rozoberme si to na drobné.

Cukor a pokožka

Zdroj: Shutterstock

Každý vie, že cukor nie je najzdravšia potravina. Spôsobuje zubné kazy, pridáva zbytočné kilá, môže viesť k inzulínovej rezistencii, zvyšuje sa pri ňom riziko srdcovo-cievnych ochorení, zahráva sa s našim duševných zdravím a v neposlednom rade pôsobí neblaho na našu pokožku.

Príliš veľa cukru vedie k zápalom v tele, v dôsledku čoho sa môže vytvoriť napríklad akné. V prostredí, kde je veľa cukru sa tiež darí kvasinkovým infekciám a takisto aj infekciám kože. Okrem týchto nepriaznivých účinkov ale cukor môže pôsobiť na pokožku aj tak, že to doslova vidíme v zrkadle.

Keď konzumujeme nadmerné množstvo cukru, urýchľujeme proces starnutia našej pokožky. Môže za to proces nazývaný glykácia, pri ktorom sa molekuly cukru viažu na kolagén a elastín a vytvárajú spolu škodlivý vedľajší produkt, nazývaný AGEs, teda konečný produkt pokročilej glykácie pod pokožkou. Glykácia je prirodzený proces, je súčasťou starnutia a do istej miery sa jej nedá vyhnúť ani pri normálnej hladine glukózy.

Našu pokožku udržiava pružnú a mladistvo pevnú kolagén, štrukturálny proteín. Časom sa prirodzená produkcia kolagénu znižuje a naša pokožka stráca pružnosť, hladkosť a pevnosť. Cukor tento proces zhoršuje tým, že vytvára tieto AGEa, ktoré sa spájajú s už existujúcim kolagénom a spôsobujú, že pokožka vyzerá menej pružne, tuhne a stáva sa krehkou. To vedie k vráskam a ovisnutému vzhľadu pokožky. Doktorka Marilyn Glenvilleová, odborníčka na zdravie a výživu žien, prirovnala v rozhovore pre BBC tento proces ku kôrnateniu tepien, pretože vykazuje podobné mechanizmy.

„Tento proces kumulatívne oslabuje integritu pokožky, čo sa viditeľne prejavuje vráskami, krepovatením, ochabnutím a matnosťou," uviedol Dr. Wassim Taktouk, popredný estetický lekár pôsobiaci v Londýne. A to nie je všetko. „Glykácia spôsobuje aj tvorbu voľných radikálov, oxidačný stres a zápaly, ktoré urýchľujú starnutie."

