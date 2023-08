Vyrazte na SAMOZBER ČUČORIEDOK: A potom ich UPEČTE podľa TOP RECEPTU priamo od pestovateľa!

S pestovaním kanadských čučoriedok sa v Krivej na Orave začalo už pred 30 rokmi. Mladý pestovateľ z rodinnej farmy Myrtilla Lukáš Daniel v tradícii pokračuje, svoju prácu miluje a TU je jeho RECEPT na BLESKOVÚ ČUČORIEDKOVÚ MAŠKRTU!

S pestovaním kanadských čučoriedok sa v Krivej na Orave začalo už pred 30 rokmi. Venoval sa mu Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, v ktorom pracoval aj Lukášov otec.

„K čučoriedkam som mal blízko od detstva. No po tom, ako som vyštudoval záhradnú architektúru, odišiel som žiť do Bratislavy. Po piatich rokoch som zistil, že ma to ťahá späť domov, a nemusel som dlho premýšľať, čomu sa budem venovať..."

"... rozhodli o tom prirodzene kyslé pôdy na Orave, vďaka ktorým sa u nás čučoriedkam tak dobre darí. Dolina a kopce, z ktorých plynie chladnejší vzduch aj v lete, takže ich ochladzuje, a okolité lesy, ktoré zas plody chránia pred vetrom,“ usmieva sa mladý pestovateľ z rodinnej farmy Myrtilla.

A tu je FANTASTICKÝ RECEPT na ich milovanú BLESKOVÚ ZDRAVÚ MAŠKRTU S ČUČORIEDKAMI:

Pečené vločky s čučoriedkami

Pečené vločky s čučoriedkami sú úžasná a ZDRAVÁ maškrta. Zdroj: Archív L.D.

4 PORCIE, PRÍPRAVA 5 MINÚT, PEČENIE 40 MINÚT

Potrebujete: