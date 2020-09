Urobte si dnes zdravší ryžový NÁKYP

Ryžový nákyp je jedlo, ktoré milujeme asi všetci. Vďaka nárastu jeho popularity, ponúkajú ho už aj reštauračné zariadenia vo svojom menu.

Ryžový nákyp je často popisovaný ako zdravá alternatíva k iným smotanovým dezertom, ako je zmrzlina alebo väčšina sladkostí. Ak sa pokúsite urobiť si ryžový nákyp sami, môžete ušetriť kalórie a kontrolovať aj použité zložky, aby bol ten váš zdravší variant.

Ak je ryžový nákyp pripravený z prírodných ingrediencií, môže byť skutočne zdravšou alternatívou aj k takým pochúťkam ako je zmrzlina. Má menej kalórií než ostatné mliečne maškrty. Ponúka okolo 4 g bielkovín na pol šálky, vápnik a má aj nízky obsah cholesterolu. Porcia obsahuje od 130 do 230 kalórií. Má pomerne vysoký obsah sacharidov, od 20 do 50 gramov, v závislosti od typu ryže. Obsahuje tiež menšie množstvo vitamínu A a vitamínu C.

Obchod vs. domáca príprava

Ryžový nákyp si možno urobiť spokojne aj doma, čo vám umožňuje väčšiu kontrolu nad tým, ktoré prísady doň idú. Je však trošku zložitejšie odhadnúť správny pomer ryže. Ryžová kaša by nemala obsahovať veľa zložiek, ktoré doň dáte. Vyhnite sa konzervantom, umelým ochucovadlám a ďalším syntetickým chemikáliám. Namiesto toho, použite prísady ako mlieko, vajcia a med.

Zdroj: Shutterstock

Chuť ryžového pudingu je možné meniť pridaním napr. kokosového mlieka, škorice, hrozienok a ďalších prísad. Pridávanie ďalších prísad ale môže zmeniť kalorický obsah a nutričné hodnoty. Ryžový nákyp je síce zdravšia alternatíva jedál ako sú napr. tradičné pudingy, no mal by sa konzumovať s mierou.