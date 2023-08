Špičkové HALÁSZLÉ od šéfkuchára Imreho Bindicsa: Lepšie ste nejedli!

Uvarte si ho vonku pri vode alebo vo svojej kuchyni. Chutiť bude vám aj vašim hosťom tak či tak!

„Kuchyňa Žitného ostrova bola vždy veľmi pestrá, hoci naše babky nemali veľa peňazí. Vedeli vykúzliť veľa z mála,“ hovorí šéfkuchár Imre Bindics.

Z malého veľa

Bravčová masť, cibuľa, kvalitná mletá paprika. „Bez týchto surovín by som nevaril,“ usmieva sa uznávaný šéfkuchár Imre. Práve stojíme pred pecou, ktorú vo Ville Rosa postavili šikovní majstri z Békešskej Čaby podľa jeho inštrukcií. „Každý deň v nej pečieme chlieb, koláče, ale aj mäso z nášho chovu. K reštaurácii patrí farma s mangalicami, ryby odoberáme od poctivých miestnych rybárov. Po ovocie, zeleninu zas chodíme do vlastného sadu. Vždy som sníval, že raz budem variť ako naši predkovia, absolútne sezónne, regionálne. Podarilo sa.“ A chutí to všetko rovnako ako jeho halászlé… božsky.

Halászlé

Halászle podľa Imreho Bindicsa. Zdroj: LAURA WITTEKOVÁ

6-8 PORCIÍ, PRÍPRAVA 25 MINÚT, VARENIE 80 MINÚT

Potrebujete:

rôzne druhy našich rýb (kapor, sumec, zubáč, ostriež, šťuka, karas, pleskáč)

1 cibuľa

mletá červená paprika

soľ, korenie

bravčová masť

chlieb ako príloha

POSTUP:

Ryby zbavte šupín, umyte a nakrájajte na kúsky alebo podkovy. Odložte ich bokom. Zo zvyškov mäsa, z hláv, plutiev, ikier a mlieča pripravte silný vývar: Cibuľu nakrájanú na plátky a rybacie odrezky zalejte studenou vodou. Pomaly priveďte do varu. Nesoľte. Keď voda začína vrieť, pridajte do nej 3-4 lyžice mletej papriky a vývar varte na miernom ohni 60 minút alebo tak dlho, kým sa cibuľa takmer nerozvarí. Vývar preceďte, odrezky vyhoďte. Na rozpálenej masti opečte odložené „pekné“ kúsky ryby a podkovy. Potom ich zalejte precedeným vývarom. Polievku rýchlo uveďte do varu a varte 10 až 15 minút. Nemiešajte, iba potriasajte hrncom, aby sa mäso nepripálilo. Podľa chuti osoľte, pridajte ešte mletú papriku alebo okoreňte. Halászlé podávajte s čerstvým chlebom.

Dobrý tip šéfkuchára

„Najlepšie halászlé uvaríte zo siedmich druhov rýb. Z kapra však nezabudnite odstrániť pažerákový zub. Veľa ľudí o ňom ani len netuší a potom im halászlé nepríjemne zhorkne,“ radí Imre.

