Slivkové GULE BEZ ZEMÁKOV: Lacný RECEPT z MYJAVY si ODLOŽÍTE!

Tieto slivkové guľky budete doma milovať! Tradičný, lacný recept babičiek z Myjavy, známeho kraja sliviek, nám venovala pestovateľka Petra. Uvidíte, je dokonalý...

No povedzte, kde inde pestovať slivky, keď nie na Myjave?Pýta sa Petra Říhová hore na kopci ich rodinného Ovosadu, zaliateho slnkom až po okraj. Priamo pod nami dozrievajú sladké plody celoročnej tímovej práce. „Majú tu svoju tradíciu už z čias Márie Terézie, keď ich vozievali kočmi až na cisársky dvor do Viedne,“ vysvetlí. To by ale bolo gúľ! Pre celý regiment. Sliviek síce fúra, no aj roboty v záhrade či na poli vyše hlavy. „Na varenie zemákov nebolo času ani za našich prababiek. Uvidíte, cesto na gule je parádne aj bez nich...“

Pestovateľka Petra Říhová z myjavského Ovosadu. Zdroj: Archív P.Ř.

