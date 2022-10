Robíte PRAŽENICU stále rovnako? Čo tak naučiť sa NOVÉ grify?

Praženica je stálicou našich raňajok. Ak ju stále robíte na rovnaký spôsob, možno sa vám budú hodiť naše rady. Vieme, ako bude ešte lepšia.

Klasika

Vajcia rozbite do misy, rozšľahajte, ochuťte soľou a korením. Na oleji alebo masle opekajte, vajcia pomaly a zľahka obracajte. Neopekajte ich však príliš dlho. V poslednej minúte pridajte do vajec dve lyžice kyslej smotany, aby praženica zostala lahodne krémová

Po francúzsky

Vajcia v miske našľahajte, osoľte a okoreňte. Do zmesi pridajte nakrájané kúsky masla – asi 30 g na 4 vajcia. Do jedného hrnca dajte vodu a v druhom nechajte nad horúcim kúpeľom (voda nesmie vrieť) rozpustiť maslo. Pridajte vajcia, miešajte 10 až 15 minút do zhustnutia. Nakoniec pridajte dve lyžice smotany na šľahanie a zamiešajte. Praženica bude krásne krémová.

Na americký spôsob

Dobre vyšľahané vajcia ochuťte soľou a korením. V panvici rozohrejte maslo a vylejte do nej vajcia. Krátko nechajte stuhnúť a vareškou prihŕňajte vajcovú hmotu od okrajov do stredu panvice, aby sa neuvarené vajcia dostali do kontaktu s horúcou panvicou. Takto pomaly stierajte vajcia asi dve minúty. Ak sa urobia väčšie zrazené kúsky, roztlačte ich. Krátko pred tým, ako bude praženica hotová, primiešajte do nej dve lyžice smotany na šľahanie.